بوتين عن خطابه الأخير: من الصعب الاستماع إليه بسبب طوله

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الاستماع إلى رسالته للجمعية الفيدرالية التي دامت لمدة 100 دقيقة ليس بالمهمة السهلة.

وقال بوتين خلال لقائه محاربين قدامى، اليوم الخميس، إن "الاستماع إلى الخطاب صعب للغاية، لقد دام لمدة ساعتين تقريبًا".

وأضاف مازحًا: "ربما كنت سأواجه صعوبة في الاستماع إليه، القول أسهل من الاستماع".