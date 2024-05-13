غالانت يطلع بلينكن على مستجدات "عملية رفح"

قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الإثنين، إنه أطلع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوبي غزة والسيطرة على المعبر الحدودي مع مصر.

وذكر المكتب في بيان، أن غالانت وبلينكن ناقشا في اتصال هاتفي خلال الليل "التطورات في غزة... والعملية المحددة في منطقة رفح ضد ما تبقى من كتائب حماس، وفي الوقت نفسه تأمين المعبر".

إلى ذلك، كثفت إسرائيل القصف الجوي والبري على المناطق الشرقية من مدينة رفح، وسقط قتلى في ضربة جوية على منزل في حي البرازيل.

وقال سكان، إن الدبابات الإسرائيلية قطعت طريق صلاح الدين الذي يقسم الجزء الشرقي من المدينة، ولا يزال الجزء الشرقي من رفح "مدينة أشباح".

وأبلغ السكان عن احتدام القتال وعن مشاهدة قوات ودبابات إسرائيلية في جنوب شرق منطقة رفح.

وقال جاك ليو السفير الأمريكي لدى إسرائيل، أمس الأحد، إن التوغل في رفح لا يزال في نطاق مقبول لواشنطن.

وأشار ليو إلى إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن في، مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الأسبوع الماضي، تعليق شحنة قنابل إلى إسرائيل في تحذير لها من "دخول رفح".

وقال ليو للقناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية إن "الرئيس كان واضحا في المقابلة بأن ما فعلته إسرائيل حتى الآن لم يتجاوز الحد التي تكمن فيها خلافاتنا"، لكنه لم يوضح ما هو هذا الحد.

وأضاف: "أتمنى ألا ينتهي بنا الأمر إلى خلاف حقيقي".