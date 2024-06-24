الأهمّ منذ 8 عقود.. انطلاق الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية في فرنسا‎

ينطلق، اليوم الاثنين، في فرنسا، الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابيّة، قبل الجولة الأولى من الانتخابات التشريعيّة التي توصف بأنّها الأهمّ منذ 1945.

ويُعَدّ اليمين المتطرّف في فرنسا، الطرف الأوفر حظاً، في الانتخابات التشريعية المقبلة، في مواجهة جبهة يسارية هشة.

وقبل أسبوع من موعد الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، ما يزال معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسعى إلى تقليص تأخره عن ائتلاف اليسار وخصوصاً اليمين المتطرف الأوفر حظاً.

وأظهر استطلاعان للرأي أجريا مؤخراً أن "التجمع الوطني" اليميني المتطرف وحلفاءه سيحصدون ما بين 35,5 - 36 % من الأصوات، متقدماً على "الجبهة الشعبيّة" الجديدة، تحالف أحزاب اليسار (27 - 29,5%)، وعلى معسكر ماكرون (19,5 - 20%).

ومن المقرّر أن يكشف حزب مارين لوبن، اليوم الاثنين "أولويات حكومة الوحدة الوطنية" التي يعتزم تشكيلها.

وبحسب "فرانس برس"، يسعى رئيس "التجمّع الوطني" جوردان بارديلا إلى استخدام ورقة التهدئة، طارحاً نفسه في موقع الشخصية القادرة على جمع الفرنسيين، وذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لو جورنال دو ديمانش".

وقال "أريد مصالحة الفرنسيين وأن أكون رئيس الوزراء لجميع الفرنسيّين بلا أيّ تمييز"، مكررا أنه لن يقبل بتولي المنصب إن لم يحصل على الغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعيّة.

وشدد لوي آليو رئيس بلدية بيربينيان، إحدى شخصيات "التجمّع الوطني"، على أهمية هذه النقطة، معتبراً أنه إن لم يحصل ذلك "ستكون هناك تدابير غير قابلة للتطبيق على نحو فوري".

ومساء السبت، أكد زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون (فرنسا الأبيّة) "عزمه على حكم هذا البلد"، وهو ما يعتبره الاشتراكيون خطاً أحمر.

وقال الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا هولاند "إذا كانت لدي رسالة أوجهها، فهي أن جان لوك ميلانشون إذا ما أراد أن يخدم الجبهة الشعبية الجديدة، عليه أن يقف جانباً، عليه أن يصمت".