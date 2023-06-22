"جاك تيشيرا" المتهم بتسريب وثائق للبنتاغون يدفع ببراءته

دفع جاك تيشيرا، العنصر في الحرس الوطني الأمريكي والمتهم بتسريب وثائق سرية من البنتاغون، ببراءته الأربعاء أمام محكمة في ماساتشوستس، حيث يواجه ست تهم تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات خاصة بالدفاع الوطني وبثها.

وفي حال إدانة تيشيرا البالغ 21 عاما والخبير في تكنولوجيا المعلومات، بهذه التهم، فإن كل منها تصل عقوبتها إلى السجن لمدة 10 سنوات، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

واعتقل الشاب الأمريكي في نيسان/أبريل الماضي، بعد اتهامه بالوقوف وراء أكبر عملية تسريب لوثائق سرية أمريكية.