وزير الخارجية الروسي يزور تونس
يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، زيارة عمل إلى تونس على مدار يومين، بدعوة من وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، وفي إطار تطوير الشراكة بين البلدين، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية.
وقال البيان الصادر، اليوم، عن وزارة الخارجية، إنّ الزيارة "تندرج في إطار تكثيف المشاورات السياسية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتطوير نسق المبادلات التجارية البينية واستكشاف إمكانات جديدة للشراكة المثمرة بين البلدين".
وبحسب البيان "ستتيح المباحثات التي ستنعقد بمناسبة هذه الزيارة الفرصة لمزيد تعميق التشاور بخصوص القضايا الراهنة الإقليمية والدولية، ولا سيما الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، ومن المنتظر أن تتم "الدعوة لتكثيف التحرك الدولي من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين".
وأشار البيان إلى أن "العلاقات بين البلدين تتميز بعراقتها إذ سارع الاتحاد السوفيتي سابقا بالاعتراف باستقلال تونس، وتمت إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بتاريخ 11 أغسطس/ آب 1956، كما تعززت العلاقات الثنائية من خلال إنشاء آلية المشاورات السياسية وتواتر الزيارات الوزارية والبرلمانية المتبادلة وتنويع مجالات التعاون على غرار التجارة والسياحة، الثقافة والرياضة والنقل والديوانة".
وأكّد بيان وزارة الخارجية، أنّ العلاقات "شهدت زخما إضافيا إثر الزيارة التي أداها وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج إلى روسيا، مرفوقا بالرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب يومي 26 و27 سبتمبر / أيلول 2023 ومشاركته في قمة روسيا - أفريقيا التي احتضنتها مدينة سانت بطرسبرغ يومي 27 و 28 يوليو / تموز 2023".
وقالت الخارجية التونسية، إنّه "سعيا من البلدين لتعزيز أطر التعاون الثنائي، تم إنشاء لجنة مشتركة عقدت دورتها السابعة بتونس خلال الفترة من 24 إلى 26 أبريل / نيسان 2019، ومن المنتظر أن تعقد دورتها الثامنة في روسيا خلال سنة 2024".
وتعزز التعاون الاقتصادي بين تونس وروسيا بالتوقيع على اتفاق بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية واتحاد رجال الأعمال والصناعيين الروسي، وتأسيس مجلس الأعمال التونسي الروسي.
ويصل لافروف إلى تونس في وقت لاحق قادما من المغرب، حيث يشارك في منتدى التعاون الروسي العربي.