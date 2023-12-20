وزير الخارجية الروسي يزور تونس‎

يبدأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، زيارة عمل إلى تونس على مدار يومين، بدعوة من وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، وفي إطار تطوير الشراكة بين البلدين، وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية.

وقال البيان الصادر، اليوم، عن وزارة الخارجية، إنّ الزيارة "تندرج في إطار تكثيف المشاورات السياسية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، وتطوير نسق المبادلات التجارية البينية واستكشاف إمكانات جديدة للشراكة المثمرة بين البلدين".

وبحسب البيان "ستتيح المباحثات التي ستنعقد بمناسبة هذه الزيارة الفرصة لمزيد تعميق التشاور بخصوص القضايا الراهنة الإقليمية والدولية، ولا سيما الوضع الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، ومن المنتظر أن تتم "الدعوة لتكثيف التحرك الدولي من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين".