المظاهرة الأضخم منذ بدء الحرب.. إسرائيليون يصفون نتنياهو بـ"وزير الجريمة"

تجمّع عشرات آلاف المتظاهرين في تل أبيب السبت، ملوّحين بالأعلام الإسرائيلية ومردّدين شعارات مناهضة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ومطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وعودة الرهائن المحتجزين في غزة في مظاهرة وصفت بالأضخم منذ بدء الحرب.

وتشهد إسرائيل أسبوعيا تحركات حاشدة احتجاجا على طريقة إدارة نتانياهو للحرب الدائرة منذ نحو تسعة أشهر في غزة والتي أشعل فتيلها هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر على جنوب الدولة العبرية.

ورفع محتجون لافتات كتب عليها "وزير الجريمة" (Crime Minister) و"أوقفوا الحرب" وسط تدفّق للمتظاهرين إلى الشارع الرئيسي في أكبر مدينة إسرائيلية.

وقال المقاول شاي إيريل البالغ 66 عاما "أنا هنا لأنني خائف على مستقبل حفيدي. لن يكون هناك مستقبل لهم إذا لم نخرج ونتخلص من الحكومة الرهيبة".

وأضاف "كل الجرذان في الكنيست... لن أسمح لأي منهم حتى بأن يكون حارسا لروضة أطفال".