"واشنطن بوست": الشباب البيض يميلون لأفكار ترامب

ذهب تقرير لصحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن الأجيال الشابة من الأمريكيين البيض تميل كثيرًا لأفكار الجمهوريين وتحديدًا الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبحسب التقرير، فإن "التوترات بين الأمريكيين الأصغر سنًّا وكبار السن أصبحت حادة بفعل الاختلاف في التوجهات السياسية وخصوصًا لدى المراهقين الأمريكيين البيض".

وتُشير البيانات إلى أن الأمريكيين الأصغر سنًّا، أكثر اعتدالاً من الأجيال الأكبر سنًّا، لكن ما يحدث حاليًّا يبدو معاكسًا بفعل ابتعاد الكثير من الشباب الأمريكي الأبيض عن الاعتدال والتحول بشكل حاد نحو اليمين المتشدد، وفقًا للتقرير..

ويُعد مصطلح "محافظ" أكثر شيوعًا بينهم من "ليبرالي"؛ لكن بين المراهقين البيض، يُعد مصطلح "جمهوري" أكثر شيوعًا من "ديمقراطي".