الفرصة الضائعة.. هل كان بوسع "إف 16" رسم مسار آخر لهجوم أوكرانيا المضاد؟

قبل شهرين، أطلق الجيش الأوكراني هجوما مضادا في شرق البلاد، من أجل دحر الروس، لكن دون تحقيق النتائج المرجوة، فيما تقول موسكو إن تحرك الأوكرانيين مُني بفشل ذريع.

وتساءلت صحيفة "نيويورك تايمز"، حول ما إذا كان الحلفاء الغربيون لكييف قد أخطؤوا، حين تماطلوا ولم يوافقوا بسرعة على تمكين أوكرانيا من مقاتلات "إف 16" المتطورة، لأنه كان بوسعها أن تحدث فارقا مهما في المعارك، لو جرى تسليمها في الوقت الأنسب.

وكتبت أن إدارة جو بايدن تريثت عاما كاملا قبل أن تسمح للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "الناتو" بتقديم مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا.

لكن، وبما أن الطيارين الأوكرانيين يحتاجون إلى تلقي تدريبات مكثفة، فإن الأمر يستغرق وقتا، وحين ستحصل كييف على تلك الطائرات، فإن الوضع القائم على الأرض سيكون قد اختلف.

وذكرت الصحيفة، أن خبراء ومسؤولين عسكريين في الغرب يرون أنه بوسع أوكرانيا أن تحرز تقدما في هجومها المضاد، دون الحصول على مقاتلات "إف 16"، حتى وإن كان الأمر صعبا.

وقال الجنرال الأمريكي المتقاعد والمسؤول السابق في "الناتو"، فيليب بريدلوف، إن بإمكان الأوكرانيين التقدم في الهجوم المضاد دون مقاتلات "إف 16"، ثم أضاف جازما "أعتقد أنهم يستطيعون".

ونبه المسؤول العسكري السابق إلى أنه من الخطأ الرهان على أن يقاتل الأوكرانيون مثلما يفعل الأمريكيون بالضبط، في حين أن الجيشين متفاوتان من حيث الأسلحة والتدريب.

في غضون ذلك، كانت واشنطن قد ترددت في الموافقة على تقديم مقاتلات "إف 16" لأوكرانيا، خشية أن تثير حفيظة موسكو.

وفي المنحى نفسه، ترددت الولايات المتحدة في تقديم أسلحة نوعية لأوكرانيا، مثل صواريخ بعيدة المدى، تفاديا لأن يجري استخدامها في ضرب العمق الروسي، وهو ما ينذر بالانزلاق إلى مواجهة مباشرة بين الغرب وموسكو.

من جهتها، استفادت روسيا من طول مدة تحضير أوكرانيا للهجوم المضاد، كما أن موسكو استفادت من الأخطاء التي ارتُكبت في بداية العملية العسكرية التي أطلقت في فبراير 2022.

المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز"