"يوتيوب" يزيل مقابلة لروبرت كينيدي جونيور تحدث فيها عن المتحولين جنسيًا

أزال يوتيوب من موقعه مدونة صوتية (بودكاست) لعالم النفس الكندي الشهير جوردن بيترسون، تضمنت حديثا لروبرت كينيدي جونيور، أعرب فيه عن اعتقاده بأن ارتفاع عدد الشباب المتحولين جنسياً مرده جزئياً التعرض للمواد الكيميائية.

ورفض المرشح الديمقراطي أن يكون سبب ما يشاهده من مستويات كبيرة من الاكتئاب والوحدة واليأس لدى الأطفال مرده التغير المناخي، فهذا بنظره تبسيط مفرط للمشكلة.

وقال إنه يعتقد أن مثل هؤلاء الأطفال يتعرضون لتسونامي من المواد الكيميائية التي تسبب حدوث اختلال في الغدد الصماء، وهذا بدوره يتدخل في إنتاج الجسم للهرمونات.