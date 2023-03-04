دبلوماسي أوروبي يدعو لمحاسبة المستوطنين الإسرائيليين المتورطين بهجوم حوارة

دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة، اليوم الجمعة، إلى محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة بعدما شنَّ مستوطنون إسرائيليون هجومًا، هذا الأسبوع، في الضفة الغربية المحتلة أودى بحياة فلسطيني، وأضرموا النيران في عشرات المنازل والمتاجر والسيارات.

وقال السفير سفين كون فون بورجسدورف، على رأس أحد أكبر وفود الاتحاد الأوروبي التي تزور الضفة الغربية، إن المسؤولين أرادوا أن يروا بأعينهم الأضرار التي خلفتها أعمال عنف يوم الأحد في قرية حوارة الفلسطينية وما حولها.