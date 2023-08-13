حرس الحدود الأوكراني يؤكد استعادة جزيرة الأفعى بلافتة
لافتة جديدة وضعتها قوات حرس الحدود الأوكرانية على جزيرة الأفعى، السبت، لتعيد إلى الأذهان ما حدث في الساعات الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية عندما استخدم أحد حراس الجزيرة الاستراتيجية الواقعة في البحر الأسود عبارة منتقاه لرفض الاستسلام لسفينة حربية.
وأصبحت جزيرة الأفعى الصغيرة رمزا للمقاومة الأوكرانية في الساعات الأولى من بدء الغزو الروسي في 24 فبراير /شباط 2022 عندما أرسل ضباط روس على متن السفينة الحربية موسكفا التابعة لأسطول البحر الأسود رسالة باللاسلكي للحراس الأوكرانيين المرابطين هناك وأمروهم بالاستسلام أو الموت. ورد أحدهم على الرسالة قائلا "فلتذهب السفينة الحربية الروسية إلى الجحيم".
وتطل الجزيرة الاستراتيجية على الممرات البحرية المؤدية إلى أوديسا وهو الميناء الرئيسي لأوكرانيا على البحر الأسود.
وفي 14 أبريل/ نيسان ضرب صاروخان أوكرانيان السفينة موسكفا وهي أكبر سفينة حربية تغرق في عملية عسكرية منذ 40 عاما.
وتقول روسيا إن أحد البحارة لقي حتفه في حادث. ويقول خبراء غربيون إنهم يعتقدون أن نصف الطاقم البالغ نحو 450 شخصا هلكوا في البحر.
وفي 30 يونيو /حزيران تخلت روسيا عن الجزيرة بعد أن منيت بخسائر فادحة في محاولة الدفاع عنها. ووصفت انسحابها بأنه "بادرة أخرى على حسن النوايا".