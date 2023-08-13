حرس الحدود الأوكراني يؤكد استعادة جزيرة الأفعى بلافتة

لافتة جديدة وضعتها قوات حرس الحدود الأوكرانية على جزيرة الأفعى، السبت، لتعيد إلى الأذهان ما حدث في الساعات الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية عندما استخدم أحد حراس الجزيرة الاستراتيجية الواقعة في البحر الأسود عبارة منتقاه لرفض الاستسلام لسفينة حربية.

وأصبحت جزيرة الأفعى الصغيرة رمزا للمقاومة الأوكرانية في الساعات الأولى من بدء الغزو الروسي في 24 فبراير /شباط 2022 عندما أرسل ضباط روس على متن السفينة الحربية موسكفا التابعة لأسطول البحر الأسود رسالة باللاسلكي للحراس الأوكرانيين المرابطين هناك وأمروهم بالاستسلام أو الموت. ورد أحدهم على الرسالة قائلا "فلتذهب السفينة الحربية الروسية إلى الجحيم".