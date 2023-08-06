أوكرانيا تقصف جسرا يربط خيرسون بجزيرة القرم

أكد رئيس شبه جزيرة القرم سيرغي أكسينوف عبر قناته على تلغرام، اليوم الأحد، تعرض جسر تشونهار شمال شبه الجزيرة، لهجوم صاروخي، حيث أسقطت بعض الصواريخ من قبل قوات الدفاع الجوي.

وقال أكسينوف إن هناك أضرارا لحقت بالجسر وبدأت بالفعل أعمال الإصلاح، مشيرا إلى أنه لا يوجد ضحايا.

والجسر الذي تم استهدافه بضربات صاروخية من قبل القوات الأوكرانية يربط شبه جزيرة القرم بمدينة خيرسون.

وبالاتجاه ذاته، قال حاكم مدينة سيمفيروبول في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوجيف، إنه تم العثور على لغم بحري في البحر على بعد 100 متر من شاطئ مطل على البحر الأسود.

وكتب رازفوجيف على قناته على " تليغرام" الأحد إنه "تم العثور على لغم بحري على مسافة أقل من 100 عن شاطئ لوبيموفكو وهو الآن ينجرف باتجاه خليج سيفيرنايا، إذا سمحت حالة اللغم، فسيتم جره إلى مكان آمن، وتدميره".