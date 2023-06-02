"حوار شانغري-لا".. قمة أمنية آسيوية تبدأ وسط توتر أمريكي صيني

بدأت اليوم الجمعة، أعمال اجتماع أمني آسيوي بارز من المتوقع أن تهيمن عليه المنافسة المحتدمة والتوتر بين الولايات المتحدة والصين، وهي قمة ستشهد كلمات سيلقيها مسؤولون كبار وإبرام اتفاقيات عسكرية وتحركات دبلوماسية.

ويجتذب "قمة شانغري-لا" مشاركة من كبار مسؤولي الدفاع والقادة العسكريين والدبلوماسيين ومصنعي الأسلحة والمحللين الأمنيين من أنحاء العالم، ويعقد في سنغافورة في الفترة من الثاني وحتى الرابع من حزيران/يونيو.