تياني: "إيكواس" تعتقد أنها بعقوباتها ستعيد النيجر إلى حظيرة فرنسا

رفض رئيس المجلس الوطني لحماية الوطن ورئيس دولة النيجر عبد الرحمن تياني أي "مقترحات أولية" لرفع العقوبات من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، التي فرضتها الأخيرة عقب انقلاب وقع في الـ26 من تموز/يوليو الماضي ضد الرئيس محمد بازوم.

وجاء حديث تياني، اليوم الإثنين، بمناسبة الذكرى الـ63 لإعلان جمهورية النيجر، التي تصادف الـ18 من كانون الأول/ديسمبر من كل عام.