واشنطن تسمح لموسكو إرسال طائرة لإعادة دبلوماسيين روس

أعلنت واشنطن، اليوم الثلاثاء، أنها سمحت لموسكو بأن ترسل طائرة لإعادة دبلوماسيين انتهت فترة عملهم في العاصمة الأمريكية، وذلك رغم الحظر المفروض على الرحلات الجوية التجارية من روسيا، مطالبة بالمقابل الحكومة الروسية بتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل".

وقال ماثيو ميلر المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين إنّ "حكومة الولايات المتّحدة سمحت للحكومة الروسية بأن ترسل طائرة مستأجرة إلى الولايات المتّحدة لكي يعود على متنها إلى روسيا الدبلوماسيون الروس الذين انتهت فترة عملهم"، مضيفًا أنّ "الولايات المتحدة تنتظر بالمقابل أن تسمح لها روسيا بالاستمرار في تسيير رحلات جوية لنقل الدبلوماسيين الأمريكيين والمؤن اللازمة لسفارتها في موسكو".