كالسائرين في نومهم.. "لوموند": أوروبا عالقة بين ترامب وبوتين وتواجه كارثة

ويهدف أوربان إلى إنهاء الحرب الأوكرانية مع روسيا في لحظة تصب في مصلحة موسكو، من خلال الانخراط في تبادلات دبلوماسية مع نظام بوتين، ورغم انتقاده لبروكسل كونها تشبه موسكو في الحقبة السوفييتية، إلا أن أوربان ينحاز بشكل متناقض إلى مصالح الكرملين، ما يثير الشكوك حول نيته شل الاتحاد الأوروبي.

وحسب الصحيفة، فإن التشاؤم بين الدول الأعضاء يتعمق مع اقتراب انعقاد القمة الأوروبية، إذ يلوح فيتو أوربان الثابت على بروكسل، فقد أثبتت الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك اجتماع العشاء الذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدم جدواها.

كما تضيف العودة الوشيكة لترامب، المعروف بانتقاده للاتحاد الأوروبي، طبقة أخرى من عدم اليقين، لا سيما فيما يتعلق بخططه لإكمال مهمة إعادة التقييم لحلف شمال الأطلسي.

وختمت "لوموند" أن أوروبا المحاصرة بين ترامب وبوتين تخاطر بكارثة، تذكرنا بالذين يتجولون أثناء النوم في عام 1914 والذين وصفهم بوضوح المؤرخ كريستوفر كلارك، حين قال إن الفشل في التغلب على العرقلة التي يفرضها أوربان في القمة قد يمنع إطلاق المساعدات الموعودة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، وهو ما قد يرسل إشارة انقسام وضعف، على نحو أقرب إلى الأحداث الجيوسياسية الماضية.

ومع تطور السيناريو، يتم النظر بشكل محموم في الخطط البديلة، مثل المبادرات التي أطلقها زعماء مثلث فايمار (فرنسا وألمانيا وبولندا)، والآليات التي تبنتها الدول الست والعشرون المتبقية لعزل المجر، وفي هذه اللحظة الحرجة، تحتل الحلول التقليدية مرتبة متأخرة أمام الأساليب غير التقليدية، ما يعكس مدى إلحاح الوضع.

المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية