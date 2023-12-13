كالسائرين في نومهم.. "لوموند": أوروبا عالقة بين ترامب وبوتين وتواجه كارثة
تبدو القمة الأوروبية المقررة في 14 و15 من الشهر الجاري وكأنها منعطف خطير، ليس فقط بالنسبة لأوكرانيا، بل أيضاً بالنسبة لمستقبل أوروبا. حسبما ذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية.
وتعلق الصحيفة على مشهد من حفل تنصيب الرئيس الأرجنتيني خافيير مايلي قبل أيام، لتقول إن صورة مؤثرة في غياب الصوت بدت خلال الحفل، إذ بدا زعيمان أوروبيان منهمكين في مناقشة محتدمة، ورغم وجودهما في بوينس آيرس، فإن تركيزهما ينصب على مصير أوروبا.
تضيف الصحيفة أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يدافع عن قضيته بحماس، مدركًا تمام الإدراك أن المخاطر هي مسألة حياة أو موت بالنسبة لأمته. وفي مواجهة حرب لا هوادة فيها ضد الغزاة الروس، تواجه أوكرانيا موارد مستنزفة، وتوترات سياسية، وتراجع الدعم الغربي، ما يجعل المساعدة الخارجية أمراً بالغ الأهمية.
وأكدت الصحيفة أنه بينما تشهد الديمقراطيات الأوروبية تحولًا في أواخر عام 2023، فإن احتمال عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض يكتسب زخمًا في واشنطن، إذ يؤثر هذا التحول على الجمهوريين لعرقلة حزمة مساعدات لأوكرانيا تبلغ قيمتها 60 مليار دولار، اقترحها الرئيس الأمريكي جو بايدن.
ويتحول الحزب القديم الكبير إلى "حزب أوربان الكبير" بما يتماشى مع أهداف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي يسعى إلى تذويب المليارات المجمدة من إعانات الدعم في الاتحاد الأوروبي بسبب انتهاكات سيادة القانون، إلى توسيع طموحاته إلى أبعد من ذلك.
ويهدف أوربان إلى إنهاء الحرب الأوكرانية مع روسيا في لحظة تصب في مصلحة موسكو، من خلال الانخراط في تبادلات دبلوماسية مع نظام بوتين، ورغم انتقاده لبروكسل كونها تشبه موسكو في الحقبة السوفييتية، إلا أن أوربان ينحاز بشكل متناقض إلى مصالح الكرملين، ما يثير الشكوك حول نيته شل الاتحاد الأوروبي.
وحسب الصحيفة، فإن التشاؤم بين الدول الأعضاء يتعمق مع اقتراب انعقاد القمة الأوروبية، إذ يلوح فيتو أوربان الثابت على بروكسل، فقد أثبتت الجهود الدبلوماسية، بما في ذلك اجتماع العشاء الذي استضافه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدم جدواها.
كما تضيف العودة الوشيكة لترامب، المعروف بانتقاده للاتحاد الأوروبي، طبقة أخرى من عدم اليقين، لا سيما فيما يتعلق بخططه لإكمال مهمة إعادة التقييم لحلف شمال الأطلسي.
وختمت "لوموند" أن أوروبا المحاصرة بين ترامب وبوتين تخاطر بكارثة، تذكرنا بالذين يتجولون أثناء النوم في عام 1914 والذين وصفهم بوضوح المؤرخ كريستوفر كلارك، حين قال إن الفشل في التغلب على العرقلة التي يفرضها أوربان في القمة قد يمنع إطلاق المساعدات الموعودة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، وهو ما قد يرسل إشارة انقسام وضعف، على نحو أقرب إلى الأحداث الجيوسياسية الماضية.
ومع تطور السيناريو، يتم النظر بشكل محموم في الخطط البديلة، مثل المبادرات التي أطلقها زعماء مثلث فايمار (فرنسا وألمانيا وبولندا)، والآليات التي تبنتها الدول الست والعشرون المتبقية لعزل المجر، وفي هذه اللحظة الحرجة، تحتل الحلول التقليدية مرتبة متأخرة أمام الأساليب غير التقليدية، ما يعكس مدى إلحاح الوضع.
المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية