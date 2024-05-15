خامنئي يستفز الأتراك بالحديث عن "مظلومية اليونانيين" (فيديو)

واختار خامنئي خلال جولته، كتابا قال إنه يرصد ما يقوله اليونانيون ضد الأتراك الذين كانوا يحكمون بلادهم.

وأضاف خامنئي، في مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، إن الكتاب يقدم صورة قوية وجميلة عن مظلومية اليونانيين من قبل الأتراك العثمانيين.

وأثار المقطع ردود فعل ساخرة، قال أغلبها إن على خامنئي مراجعة ما تفعله إيران ووكلاؤها في المنطقة بالوقت الحاضر، بدلا من العودة إلى التاريخ لنبش العداء بين تركيا واليونان.

وتتزامن تصريحات خامنئي المفاجئة، مع مؤشرات على تحسن العلاقات بين تركيا واليونان.

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين في أنقرة، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مؤشر جديد إلى تحسن العلاقات بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال مصدر دبلوماسي تركي لوكالة فرانس برس، إنه بعد عقود من تبادل اللوم والتوترات بين أثينا وأنقرة تخللتها مراحل قصيرة من المصالحة، فإن الزيارة التي استمرت يومًا واحدًا وأعقبت زيارة أردوغان لليونان في كانون الأول/ديسمبر "تمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين".