تقرير: حماس استعدت للحرب والرهائن ورقتها الرابحة

وكانت إسرائيل أعلنت "حالة الحرب" رسميًّا يوم الأحد الماضي، واستدعت 300 ألف من جنود الاحتياط للخدمة، في إشارة إلى احتمال تنفيذ هجوم بري محتمل على غزة، وهي الخطوة التي كانت في الماضي تؤدي دائمًا إلى المزيد من إراقة الدماء، وفق "الغارديان".

ومع ذلك، تواجه القوات الإسرائيلية مهمة غير مسبوقة تتمثل في خوض حرب مدن، بينما من المرجح أن يكون عشرات الرهائن مختبئين في الأنفاق والأقبية في جميع أنحاء قطاع غزة، بحسب الصحيفة.

وفي مقابلته مع "أسوشيتد برس"، قال بركة "لم يتم اطلاع سوى عدد قليل من كبار القادة داخل غزة عن التوغل الذي حدث يوم السبت داخل إسرائيل"، مضيفًا "حتى أقرب حلفاء الحركة لم يتم إبلاغهم مسبقًا بالتوقيت"، فيما تم نفي التقارير التي تحدثت عن أن مسؤولين أمنيين إيرانيين ساعدوا في التخطيط للهجوم.

لكن القيادي أوضح أن حلفاء مثل إيران وحزب الله اللبناني "سينضمون إلى المعركة إذا تعرضت غزة لحرب إبادة".

وأضاف أن "حركة حماس نفسها تفاجأت من نطاق العملية، قائلة إنها كانت تتوقع من إسرائيل أن تمنع الهجوم أو تحد منه".

وقال بركة: "فوجئنا بهذا الانهيار الكبير.. كنا نخطط لتحقيق بعض المكاسب وأخذ أسرى لمبادلتهم، كان هذا الجيش نمرًا من ورق".

ولفتت الغارديان" إلى قول وزارة الخارجية القطرية، يوم أمس الإثنين، إنها تجري محادثات وساطة مع حماس ومسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك تبادل محتمل للأسرى، فيما لم تؤكد إسرائيل أو حماس إجراء محادثات بهذا الشأن.

ونقلت عن مسؤول في حماس، مقيم في الدوحة، قوله إن الحركة "ليست منفتحة على التفاوض على تبادل أسرى مع إسرائيل خلال الأعمال القتالية".

وأشارت "الغارديان" إلى بيان مشترك صدر مساء أمس الاثنين، وعد فيه زعماء الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا بتقديم "دعمنا الثابت والموحد لدولة إسرائيل، وإدانتنا القاطعة لحماس وأعمالها الإرهابية المروعة".

وقالوا: "إننا نوضح أن الأعمال الإرهابية التي تقوم بها حماس ليس لها أي مبرر ولا شرعية، ويجب إدانتها عالميًّا.. لا يوجد أي مبرر للإرهاب على الإطلاق".