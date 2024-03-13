"بلومبيرغ": نتنياهو "زعيم كارثي" لإسرائيل

وصف تقرير إخباري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه "زعيم كارثي"، وكانت سياساته الأساسية متمثلة في تحويل انتباه قوات الأمن الإسرائيلية بعيدًا عن غزة.

وقال التقرير الذي نشرته وكالة "بلومبيرغ" إن "سياسات نتنياهو ركزت على استيطان أراضي الضفة الغربية وضمان عدم قيام دولة فلسطينية، ما سمح بنجاح هجوم حماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".

وأضافت الوكالة أن "نتنياهو واجه ذلك الفشل بحربٍ دون خطط محددة أو معالم واضحة، ومن غير الواضح متى نهايتها".

وأكدت أنه فقد الدعم الدولي نتيجة قتل المدنيين، إذ أصبح من المشكوك به أنه يحاول طرد الفلسطينيين أجمع من غزة، وليس فقط القضاء على حركة حماس، ما قد يرقى بحملته العسكرية إلى مستوى "التطهير العرقي".