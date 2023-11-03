بلينكن يصل إسرائيل للمرة الثانية منذ اندلاع حرب غزة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إلى تل أبيب في زيارة هي الثانية لإسرائيل منذ اندلاع حرب غزة، يلتقي فيها نتنياهو بالتزامن مع المواجهات التي يخوضها الجيش الإسرائيلي مع مسلحي حركة حماس.

ولدى مغادرة بلينكن واشنطن متوجها إلى الشرق الأوسط، قال إنه سيناقش اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في غزة. وفي الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن أي توقف للقتال ينبغي أن يكون محدد الزمان والمكان، وأكد أنه لن يمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها.

وفي جولته الثانية في الشرق الأوسط خلال بضعة أسابيع، يلتقي بلينكن صباح اليوم الجمعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويحضر اجتماعا لحكومته الأمنية، بحسب ما أوردت "فرانس برس".