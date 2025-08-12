روسيا تحبط محاولة اغتيال ضابط كبير بـ 60 كغم من المتفجرات

أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم الثلاثاء، عن القبض على عميل لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية كان يخطط لاغتيال ضابط روسي رفيع المستوى.

وقال الأمن الروسي في بيان له إنه تمكن من اعتقال مواطن من مواليد عام 1989 يحمل الجنسيتين الروسية والأوكرانية، كان يخطط لتنفيذ عمل إرهابي في منطقة موسكو، بحسب "روسيا اليوم".

وأوضح البيان أن عميلا لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية تم تجنيده في أراضي دولة ثالثة، قام بناء على توجيهات تلقاها عبر منصة "تيليغرام" من المشرف عليه، "بتصنيع عبوة ناسفة بدائية أخفاها داخل سيارة تم شراؤها بأموال من العدو".

وكان من المقرر وضع السيارة المحملة بأكثر من 60 كيلوغراما من المتفجرات في موقع محدد مسبقا، ليتم تفجيرها عند مرور أحد كبار العسكريين التابعين لوزارة الدفاع الروسية بالقرب من المكان.

وذكر البيان أنه تم القبض على المشتبه به على طريق (إم-4) السريع الفيدرالي أثناء توجهه إلى موقع الجريمة المخطط لها.

وكان الرجل قد فر من أوكرانيا عام 2023 هربا من التجنيد الإلزامي، وحصل لاحقا على الجنسية الروسية، وذكر الأمن الروسي أنه خلال الاستجواب اعترف الرجل بتعاونه مع أجهزة الاستخبارات المعادية، حيث تلقى منها عرضا بإمكانية العودة إلى أوكرانيا مع تفادي التجنيد في الجيش مقابل تنفيذ عملية إرهابية.

وقد تم فتح تحقيقات جنائية بموجب مواد تتعلق بالخيانة العظمى وحيازة أو تصنيع أو تخزين أو نقل المواد والأجهزة التفجيرية بشكل غير قانوني، من القانون الجنائي الروسي.

وأشار الأمن الفيدرالي إلى أن مجموعة الجرائم المرتكبة قد تعرض المشتبه به لعقوبة تصل إلى السجن المؤبد.