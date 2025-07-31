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محكمة إسرائيلية تكشف هوية العجوز التي خططت لاغتيال نتنياهو‎

محكمة إسرائيلية تكشف هوية العجوز التي خططت لاغتيال نتنياهو‎
بنيامين نتنياهوالمصدر: رويترز
فريد كمال
فريد كمال
31 يوليو 2025، 12:41 م

كشفت السلطات الإسرائيلية، الخميس، عن تفاصيل جديدة بشأن المتهمة بالتخطيط لاغتيال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرة إلى أن اسمها تامار غيرشوني تبلغ من العمر 73 عامًا من سكان تل أبيب، وأنها خططت لاغتيال نتنياهو باستخدام مدفع "آر بي جي".

ووفق التقارير العبرية، فالمتهمة ناشطة احتجاجية يُشتبه في تخطيطها لشراء مدفع "آر بي جي"، بالتواصل مع دوائر معارفها.

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واعتُقلت غيرشوني قبل نحو أسبوعين ونصف الأسبوع، لكن المحكمة العليا سمحت اليوم فقط بنشر اسمها، بعد أن قدّم محاموها استئنافًا على قرار محكمة تل أبيب المركزية بالموافقة على نشر اسمها.

ووفقًا لملابسات التحقيقات، عندما اكتشفت غيرشوني أنها مصابة بمرض عضال، قررت أنه إذا اقتربت من الموت، "فستحمل بيبي (بنيامين نتنياهو) معها إلى القبر"، حسب تعبيرها. لكنها في استدعاءات أخرى نفت ذلك، قائلة إنها تعاني من النسيان وبعض الهلاوس.

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