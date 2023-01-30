إيران: نحتفظ بحق الرد على هجوم أصفهان

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، أن بلاده تحتفظ بحق الرد على الجهات المتورطة في الهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً بمحافظة أصفهان السبت الماضي.

وندد كنعاني في تصريح نشره موقع وزارة الخارجية في تلغرام، بما أسماه بـ"الموقف العدائي والاستفزازي لمستشار ديوان الرئاسة الأوكرانية"، واصفاً تصريحاته بشأن الهجوم الأخير ضد مركز عسكري في أصفهان بـ"مشبوهة".

وطالب كنعاني بتفسير رسمي واضح من الحكومة الأوكرانية بهذا الصدد، وقال إن "إيران مع اهتمامها بمبادئ القانون الدولي المقبولة، أكدت دائمًا على تحقيق الأمن القومي وحماية مصالحها ولن تتنازل مع أي طرف في هذا الاتجاه".