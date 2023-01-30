إيران: نحتفظ بحق الرد على هجوم أصفهان
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، أن بلاده تحتفظ بحق الرد على الجهات المتورطة في الهجوم الذي استهدف موقعاً عسكرياً بمحافظة أصفهان السبت الماضي.
وندد كنعاني في تصريح نشره موقع وزارة الخارجية في تلغرام، بما أسماه بـ"الموقف العدائي والاستفزازي لمستشار ديوان الرئاسة الأوكرانية"، واصفاً تصريحاته بشأن الهجوم الأخير ضد مركز عسكري في أصفهان بـ"مشبوهة".
وطالب كنعاني بتفسير رسمي واضح من الحكومة الأوكرانية بهذا الصدد، وقال إن "إيران مع اهتمامها بمبادئ القانون الدولي المقبولة، أكدت دائمًا على تحقيق الأمن القومي وحماية مصالحها ولن تتنازل مع أي طرف في هذا الاتجاه".
وتابع أن "إيران تحتفظ بحقوقها المشروعة والقانونية في الانتقام من الأطراف التي شاركت في أعمال ضد القانون الدولي".
وأعلنت الخارجية الإيرانية، يوم الإثنين، استدعاء القائم بأعمال السفارة الأوكرانية في طهران، لشرح ما وصفتها مزاعم مستشار مكتب الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك بشأن القصف الذي تعرض لها موقع عسكري بمحافظة اصفهان وسط إيران.
وقال بودولاك في تغريدة له في إشارة إلى التفجيرات التي وقعت في اصفهان "منطق الحرب قاس وقاتل"، في إشارة إلى "تواطؤ إيران وروسيا"، مضيفاً إن "أوكرانيا حذرت من هذا".
ويبدو أن مستشار رئيس أوكرانيا يشير إلى محتوى تغريدة كتبها قبل أكثر من شهر، انتقد فيها ما أسماه خطة إيران لزيادة مبيعات الأسلحة لروسيا وحذر من تصاعد التوترات.
ونقل بيان الخارجية الإيرانية إن القائم بالأعمال الأوكراني أعرب عن أمله في عدم تكرار مثل هذه المواقف، قال: "إنه سيعكس الوضع على الفور لحكومته وسيقدم الرد الذي طرحته وزارة الخارجية الإيرانية".
واعترفت إيران بأنها باعت طائرات مسيرة لروسيا، وقال رئيس أوكرانيا إن روسيا استخدمت طائرات مسيرة من صنع إيران لقتل شعب أوكرانيا.