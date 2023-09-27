السفير الفرنسي في النيجر يغادر نيامي

غادر السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيتيه العاصمة نيامي صباح الأربعاء، بناء على طلب من العسكريين الحاكمين الذي امتثلت إليه باريس أخيرًا بعد مواجهة استمرت عدة أسابيع.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي في السفارة الفرنسية قوله، إن "السفير غادر وستّة من معاونيه نيامي قرابة الساعة الرابعة (03,00 بتوقيت غرينتش)" من صباح الأربعاء.

وأكد مصدر مقرّب من وزارة الداخلية في النيجر ذلك، مشيرًا إلى أن الطائرة التي تقلّهم اتجهت إلى تشاد.

ومساء الأحد، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة إيتيه إلى باريس "في الساعات المقبلة".

وفي اليوم التالي، أكّد العسكريون الذين نفذوا انقلابًا في 26 تموز/يوليو أطاح الرئيس محمد بازوم أنهم يتوقّعون أن "تلي هذا الإعلان إجراءات رسمية صادرة عن السلطات الفرنسية المعنيّة".

ومنذ نهاية آب/أغسطس، يطالب العسكريون في النيجر بمغادرة إيتيه وقد جردوه من حصانته الدبلوماسية وتأشيرته، لكن باريس كانت ترفض سحبه.

ومنذ حدوث الانقلاب، تؤكد فرنسا أنها لا تعترف بالسلطات الجديدة في نيامي، وأن محاورها لايزال الرئيس المخلوع محمد بازوم.

وتسلم سيلفان إيتيه، المولود في باماكو العام 1959، منصبه في النيجر منذ عام تقريبًا.