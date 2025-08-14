"خطة السيادة".. خطوة على مسار التصعيد بين البرازيل وترامب

أعلنت البرازيل، اليوم الخميس، إطلاق ما أسمتها "خطة السيادة"، الرامية إلى التصدي للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في أحدث خطوات التصعيد المستمر بين البلدين.

وكشفت الحكومة البرازيلية، ضمن "خطة السيادة"، عن حزمة مساعدات طال انتظارها للشركات المتضررة من الرسوم الجمركية الأمريكية الباهظة.

وتقدم الخطة الجديدة خط ائتمان بأكثر من 5 مليارات دولار، إلى جانب عدد من الإجراءات الأخرى المساعدة للتجار والمصدرين المحليين.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في وقت سابق الأربعاء، أن بلاده اتخذت خطوات لإلغاء وفرض قيود على تأشيرات مسؤولين برازيليين.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد رفع الرسوم الجمركية على عدة سلع برازيلية من 10% إلى 50% في وقت سابق من هذا الشهر.

ورغم إعفاء بعض القطاعات من الرسوم الأعلى، فإن هذه الخطوة ستؤثر سلبًا على قطاعات مثل القهوة، ولحوم البقر، والمأكولات البحرية، والمنسوجات، والأحذية، والفواكه.