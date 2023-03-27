مقتل 6 مدنيين بهجوم انتحاري في كابول

قُتل ستة مدنيين على الأقل اليوم الإثنين، في العاصمة الأفغانية بهجوم انتحاري قرب وزارة الخارجية في كابول، على ما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد النافع تاكور.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عبد النافع تاكور، أن القوات الأفغانية استهدفت المهاجم، لكن المتفجرات التي كان يحملها "انفجرت، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة آخرين".