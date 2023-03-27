مقتل 6 مدنيين بهجوم انتحاري في كابول
قُتل ستة مدنيين على الأقل اليوم الإثنين، في العاصمة الأفغانية بهجوم انتحاري قرب وزارة الخارجية في كابول، على ما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية عبد النافع تاكور.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن عبد النافع تاكور، أن القوات الأفغانية استهدفت المهاجم، لكن المتفجرات التي كان يحملها "انفجرت، ما أسفر عن مقتل ستة مدنيين وإصابة آخرين".
في السياق، قال مستشفى تديره منظمة إيطالية غير حكومية في كابول، إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأصيب 12 آخرون في انفجار وقع بالقرب من وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم الإثنين.
وقال ستيفانو سوتسا المسؤول في منظمة إيميرجنسي الإيطالية غير الحكومية التي تدير مستشفى للجراحات متخصصا في علاج ضحايا الحرب في وسط كابول: "استقبلنا بعض الجرحى". وذكرت المنظمة في تغريدة أن هناك طفلا واحدا على الأقل بين الجرحى.
وقال شاهدان لوكالة رويترز، إنهما سمعا دوي انفجار كبير قرب المنطقة المحاطة بإجراءات أمنية مشددة وتضم عدة مبانٍ حكومية وسفارات أجنبية.
وقع حادث اليوم الإثنين في وقت الظهر تقريبًا عندما يزيد الازدحام في المدينة مع خروج الموظفين من العمل في وقت مبكر وفقا لنظام مطبق بمناسبة شهر رمضان.