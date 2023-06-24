"حلفاء بوتين".. لوكاشينكو أُخْطِر بالوضع وقديروف مستعد لإحباط تمرد فاغنر

أخطر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو بالوضع في روسيا، بحسب رسالة منشورة على القناة الرسمية لرئاسة دولة روسيا البيضاء على تطبيق "تيليغرام".

وتعهد بوتين بأنه سيسحق ما وصفه بأنه "تمرد مسلح"، بعدما قال يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، إنه سيطر على مدينة في جنوب روسيا في إطار محاولة للإطاحة بالقيادة العسكرية.