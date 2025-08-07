خلافات داخلية تعرقل إطلاق بنك الطاقة الأفريقي

لا يزال مشروع إنشاء بنك الطاقة الأفريقي، الذي تقوده منظمة منتجي البترول الأفارقة (APPO) والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، متعثرًا.

ومن المقرر أن يكون إنشاء البنك المشترك المستقبلي لمنظمة منتجي البترول الأفريقية (APPO) والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (Afreximbank) أحد ركائز السيادة المالية للطاقة في القارة، وبينما كان الجدول الزمني الرسمي ينص في البداية على افتتاح بنك الطاقة الأفريقي (AEB) في أوائل عام 2025، تُجرى حاليًا عدة تعديلات خفية تدفع نحو إطلاقه الفعلي في النصف الأول من عام 2026، وفق ما ذكر تقرير لمجلة "جون أفريك" الفرنسية.

وأوضح التقرير أن خلافات باتت تعطل إطلاق هذا المشروع، ففي البداية، تعارضت رؤيتان حول هذا الجدول الزمني، ويدفع الأمين العام لمنظمة منتجي البترول الأفريقية (APPO)، عمر فاروق، الذي شارفت ولايته على الانتهاء، نحو افتتاح بنك الطاقة الأفريقي قبل وصول خليفته.

ومن المقرر الإعلان عن هوية الأمين العام الجديد في 4 نوفمبر 2025، عقب الاجتماع المقبل لمجلس وزراء منظمة منتجي البترول الأفريقية (APPO).

ومع ذلك، داخليًا، تدعو الأغلبية إلى إطلاق أكثر تنظيمًا في أوائل عام 2026. وصرح مصدر مطلع على الأمر بأن "البداية المبكرة، مع قلة المساهمين وغياب فعالية تشغيلية حقيقية، ستكون لها نتائج عكسية. نحن بحاجة إلى نقطة انطلاق حقيقية، وليس مجرد حيلة دعائية".

ويُعزى هذا التأجيل الأخير، الذي يهدف إلى تمكين منتجي الهيدروكربونات الأفارقة من تمويل تطوير حقول النفط والغاز ذاتيًا، إلى تغيير إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

وبعد فترتين على رأس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، سيسلم بنديكت أوراما منصبه في سبتمبر المقبل إلى المحامي الكاميروني جورج إلومبي.