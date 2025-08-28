روسيا: مهتمون بمحادثات السلام لكننا سنواصل ضرب أوكرانيا

قالت روسيا اليوم الخميس إنها لا تزال "مهتمة" بمباحثات السلام لكنها ستواصل شنّ ضربات على أوكرانيا، وذلك بعد هجوم جوي قالت السلطات إنه أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل في كييف.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين أن "القوات المسلحة الروسية تؤدي مهماتها... تواصل ضرب الأهداف العسكرية" والمنشآت المرتبطة بها، وفق وكالة "فرانس برس".

وأضاف "في الوقت عينه، تبقى روسيا مهتمة بمواصلة عملية التفاوض. الهدف هو تحقيق أهدافنا بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

وصعّدت أوكرانيا هجماتها باستخدام الطائرات المسيّرة على مصافي النفط الروسية والبنية التحتية للتصدير، مستهدفةً أهم قطاع اقتصادي في روسيا.

في محاولة لإظهار قدرة كييف على الرد على القصف الروسي لمنشآت الغاز والكهرباء في أوكرانيا، وفي الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى التوسط في اتفاق سلام محتمل.

واستهدفت الهجمات 10 مصانع رئيسية؛ ما أدى إلى تعطيل 17% من طاقة التكرير الروسية، أي نحو 1.1 مليون برميل يوميًّا وفقًا لتقديرات وكالة رويترز.

أخبار ذات علاقة الكرملين: لم يتم تحديد موعد لإجراء محادثات جديدة بشأن أوكرانيا

وتسببت هذه الهجمات في نقص البنزين في بعض المناطق الروسية، بما فيها جنوب روسيا وأقصى الشرق، حيث اضطر المواطنون للجوء إلى بنزين أغلى سعرًا بسبب نقص مادة A-95 العادية.