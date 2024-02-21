حساب بايدن على "تيك توك" يتحوّل إلى منصّة للحديث عن غزة

تعبير عن الإحباط

وترى جيني نيوسولو، وهي أم وربة منزل تبلغ من العمر 43 عامًا من أورورا بولاية كولورادو، أن النشاط على الإنترنت هو وسيلة للتعبير عن إحباطها من موقف الإدارة بشأن غزة. ورغم تصويتها لصالح بايدن في عام 2020، فإن نيوسولو تشكك الآن في دعمها بسبب ما تعتبره إجراءً غير كافٍ بشأن الأزمة.

وبالمثل، تعرب رانيا أيوب، وهي أمريكية تبلغ من العمر 35 عامًا، عن خيبة أملها إزاء استجابة إدارة بايدن للصراع في غزة. بعد أن دعمت بايدن سابقًا وشاركت بنشاط في حشد الناخبين في مجتمعها، تشعر أيوب الآن بالإحباط بسبب ما تعتبره عدم إعطاء الأولوية للمصالح الفلسطينية.

تفاعل لا يغير المشهد

ومع ذلك، لا ينظر جميع الناخبين الشباب إلى أزمة غزة باعتبارها عاملًا حاسمًا في خياراتهم الانتخابية. ويؤكد جاك لوبيل، السكرتير الصحفي الوطني لمنظمة ناخبي الغد، أنه رغم أن الوضع في غزة أدى إلى زيادة المشاركة على منصات مثل تيك توك، فإنه لم يغيّر المشهد السياسي الأساس.

وأوضح لوبيل أن التناقض بين بايدن وسلفه دونالد ترامب، يبقى الاعتبار الأساس للعديد من الناخبين الشباب.

ومع ذلك، بالنسبة لعديد الناخبين الشباب، فإن الأزمة في غزة تتجاوز مجرد الحسابات السياسية. وتؤكد رانيا أيوب أن التعليقات على حساب بايدن على تيك توك ليست مجرد تعبيرات رقمية، ولكنها انعكاسات حقيقية للغضب والإحباط بين الأشخاص الحقيقيين المتأثرين بالصراع.

وبينما تكافح إدارة بايدن مع الضغوط المتزايدة لمعالجة أزمة غزة، يتردّد صدى أصوات المعارضة ليس فقط في الشوارع، ولكن أيضًا عبر المنصات الرقمية. وبالنسبة للناخبين الشباب، فإن التعامل مع هذه القضية قد يحدّد خياراتهم الانتخابية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.