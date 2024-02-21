حساب بايدن على "تيك توك" يتحوّل إلى منصّة للحديث عن غزة
تحوَّل حساب الرئيس الأمريكي جو بايدن على "TikTok"، منصة للحديث عن الأزمة المستمرة في قطاع غزة، بدل مناقشة السياسة الداخلية والمبادرات التي تركز على الشباب.
وقد اجتذب الحساب "@bidenhq"، الذي تم إطلاقه منذ فترة قصيرة، الاهتمام ليس للغرض المقصود منه وهو التعامل مع الناخبين الشباب، بل بشأن الحرب في الشرق الأوسط.
وبحسب تقرير نشرته شبكة "NBC News"، نشر "@bidenhq" تسعة مقاطع فيديو منذ إطلاقه. ومع ذلك، بدلاً من المناقشات حول السياسات الداخلية أو المبادرات التي تركز على الشباب، أصبحت أقسام التعليقات تهيمن عليها المحادثات حول غزة، بما في ذلك المناقشات حول الغارات الجوية في رفح، ومحنة الفلسطينيين العالقين في مرمى النيران في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
استياء متزايد
ويعكس هذا التدفق الرقمي التحديات التي واجهتها إدارة بايدن خلال الأحداث الأخيرة، إذ قام المتظاهرون المؤيدون للفلسطينيين بتعطيل خطابات الرئيس، مطالبين بوقف إطلاق النار. هذه الاحتجاجات، التي وقعت بشكل خاص في تجمع حاشد لحقوق الإنجاب في ماناساس بولاية فيرجينيا، وفي توقف الحملة الانتخابية في ميشيغان، تؤكد الاستياء المتزايد من تعامل بايدن مع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.
وتكشف بيانات الاستطلاع الأخيرة الصادرة عن الشبكة أن 15% فقط من الناخبين المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 عامًا يوافقون على نهج بايدن في التعامل مع الحرب في غزة. ويبدو أن هذا الشعور يتردد بين مستخدمي TikTok، وهي فئة سكانية معروفة بتفاعلها مع القضايا الاجتماعية والسياسية.
تعبير عن الإحباط
وترى جيني نيوسولو، وهي أم وربة منزل تبلغ من العمر 43 عامًا من أورورا بولاية كولورادو، أن النشاط على الإنترنت هو وسيلة للتعبير عن إحباطها من موقف الإدارة بشأن غزة. ورغم تصويتها لصالح بايدن في عام 2020، فإن نيوسولو تشكك الآن في دعمها بسبب ما تعتبره إجراءً غير كافٍ بشأن الأزمة.
وبالمثل، تعرب رانيا أيوب، وهي أمريكية تبلغ من العمر 35 عامًا، عن خيبة أملها إزاء استجابة إدارة بايدن للصراع في غزة. بعد أن دعمت بايدن سابقًا وشاركت بنشاط في حشد الناخبين في مجتمعها، تشعر أيوب الآن بالإحباط بسبب ما تعتبره عدم إعطاء الأولوية للمصالح الفلسطينية.
تفاعل لا يغير المشهد
ومع ذلك، لا ينظر جميع الناخبين الشباب إلى أزمة غزة باعتبارها عاملًا حاسمًا في خياراتهم الانتخابية. ويؤكد جاك لوبيل، السكرتير الصحفي الوطني لمنظمة ناخبي الغد، أنه رغم أن الوضع في غزة أدى إلى زيادة المشاركة على منصات مثل تيك توك، فإنه لم يغيّر المشهد السياسي الأساس.
وأوضح لوبيل أن التناقض بين بايدن وسلفه دونالد ترامب، يبقى الاعتبار الأساس للعديد من الناخبين الشباب.
ومع ذلك، بالنسبة لعديد الناخبين الشباب، فإن الأزمة في غزة تتجاوز مجرد الحسابات السياسية. وتؤكد رانيا أيوب أن التعليقات على حساب بايدن على تيك توك ليست مجرد تعبيرات رقمية، ولكنها انعكاسات حقيقية للغضب والإحباط بين الأشخاص الحقيقيين المتأثرين بالصراع.
وبينما تكافح إدارة بايدن مع الضغوط المتزايدة لمعالجة أزمة غزة، يتردّد صدى أصوات المعارضة ليس فقط في الشوارع، ولكن أيضًا عبر المنصات الرقمية. وبالنسبة للناخبين الشباب، فإن التعامل مع هذه القضية قد يحدّد خياراتهم الانتخابية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.