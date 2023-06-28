تقارير: قائد فاغنر خطط لاعتقال وزير الدفاع ورئيس الأركان

خطط قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين لاعتقال مسؤولين كبار في الدفاع الروسي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء عن صحيفة "وول ستريت جورنال".

وقالت إن خطط يفغيني بريغوجين تم إحباطها، "ما يبرر تمرده الأسبوع الماضي".

وقال مسؤولون غربيون، لم تكشف "وول ستريت جورنال" عن هوياتهم، إن بريغوجين كان يرغب في القبض على وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف أثناء توجههما إلى جنوب البلاد.

وأضافت الصحيفة أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي FSB علم بهذا المخطط وقام المسؤولان بتعديل برنامجهما.