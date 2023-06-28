تقارير: قائد فاغنر خطط لاعتقال وزير الدفاع ورئيس الأركان
خطط قائد مجموعة فاغنر العسكرية يفغيني بريغوجين لاعتقال مسؤولين كبار في الدفاع الروسي، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" اليوم الأربعاء عن صحيفة "وول ستريت جورنال".
وقالت إن خطط يفغيني بريغوجين تم إحباطها، "ما يبرر تمرده الأسبوع الماضي".
وقال مسؤولون غربيون، لم تكشف "وول ستريت جورنال" عن هوياتهم، إن بريغوجين كان يرغب في القبض على وزير الدفاع سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف أثناء توجههما إلى جنوب البلاد.
وأضافت الصحيفة أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي FSB علم بهذا المخطط وقام المسؤولان بتعديل برنامجهما.
أرغم ذلك بريغوجين على تقريب موعد تنفيذ خططه، ويوم الجمعة الماضي استولت قواته من دون مقاومة تذكر على مقر الجيش الروسي في روستوف، الأساسي لقيادة الحرب في أوكرانيا قبل "الزحف" على موسكو.
وعدل بريغوجين يوم السبت موقفه تماما موضحا في رسالة صوتية الاثنين أنه كان يريد إنقاذ مجموعته وليس الاستيلاء على السلطة.
واتهم قائد فاغنر الموجود في بيلاروس منذ الثلاثاء الماضي، وزير الدفاع ورئيس الأركان بعدم الكفاءة وبأنهما ضحيا بآلاف الجنود في أوكرانيا.
من جهتها أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين مجهولين قولهم الأربعاء إن الجنرال الروسي سيرغي سوروفيكين كان على علم مسبق بخطط بريغوجين لإطلاق تمرد.
ونقلت وكالة الأنباء الروسية "إنترفاكس" عن قائد الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوله إن التمرد تم "التخطيط له من أجهزة الاستخبارات الغربية" التي "كانت على علم بالأمر قبل أسابيع من حصوله".