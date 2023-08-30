مجلة فرنسية: ارتباك يسود الغابون بعد الانقلاب على الرئيس

قالت مجلة "جون أفريك" إن ارتباكًا يعم الغابون إثر الانقلاب الذي نفذه عسكريون، يوم الأربعاء، عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

ووفق الصحيفة، فقد أذاع العسكريون الذين استولوا على السلطة، بيان الانقلاب، بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئيسة، والتي أظهرت فوز الرئيس علي بونغو أونديمبا، مشيرة إلى أن البيان كان مقتضبًا للغاية.

وقال قادة الانقلاب، إنهم قرروا الدفاع عن السلام من خلال إنهاء "النظام الحالي، وإلغاء الانتخابات العامة ونتائجها "المزورة"، بحسب تعبيرهم، "فيما تم إغلاق الحدود حتى شعار آخر، وإعلان تشكيل "لجنة للانتقال واستعادة المؤسسات".

وجرى حل جميع مؤسسات الجمهورية، بما في ذلك الحكومية ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية والمجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي ومجلس الانتخابات الغابوني".