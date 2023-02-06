أردوغان: البعثات الدبلوماسية الغربية في تركيا "ستدفع ثمن" إغلاقها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن البعثات الدبلوماسية الغربية في تركيا "ستدفع ثمن" إصدارها تحذيرات أمنية وإغلاقها المؤقت لقنصلياتها في البلاد الأسبوع الماضي.

من جهتها، قالت الشرطة التركية إنه "لا يوجد تهديد خطير" للأجانب، وذلك بعد اعتقال 15 من المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، الأحد.

واستدعت أنقرة 9 سفراء لانتقاد الإغلاق المنسق للقنصليات الأوروبية، وقال مسؤولون أتراك في وقت لاحق إن الدول الغربية "لم تزودها" بمعلومات تدعم ما قالته عن وجود تهديد أمني.