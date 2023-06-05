دوي انفجار صوتي يثير الارتباك في واشنطن

قال مسؤولون أمريكيون إن دوي انفجار صوتي تردد صداه في واشنطن، الأحد، نتج عن تدافع مقاتلتين لاعتراض طائرة "غير مستجيبة" تحطمت لاحقاً في ريف فرجينيا.

وأفاد سكان العاصمة الفدرالية وضواحيها بأنهم سمعوا صوتاً مدوياً هز النوافذ والجدران لأميال مثيراً موجة تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت قيادة الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية "نوراد"، في بيان لها، أن مقاتلتَي (F16) "استجابتا لطائرة (Cessna Citation 560 V) غير مستجيبة فوق واشنطن العاصمة وشمال فرجينيا".

وقال مسؤول في البنتاغون لوكالة "فرانس برس" إن الطائرتين انطلقتا من قاعدة "أندروز" المشتركة ولحقتا بالطائرة التي تحطمت بعد ذلك في منطقة جبلية في جنوب غرب فرجينيا، إحدى الولايات المتاخمة لواشنطن.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أبلغ بالواقعة، لكنه لم يحدد إذا اتُخذت أي إجراءات طارئة في أعقابها.