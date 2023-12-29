بعد تسريب معلومات حساسة.. هل تعمد رئيس وزراء إسرائيل الأسبق استفزاز إيران؟

وكشف أيضًا أن "الموساد" يقف وراء اغتيال الضابط الكبير بالحرس الثوري، حسن سعيد خدياري، في آيار/ مايو من العام ذاته.

وعلَّقت وسائل إعلام عبرية على مقال بينيت، إذ قالت صحيفة "معاريف" إن ما كشفه بينيت أحدث عاصفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وتساءلت عمَّا إذا كان قد سرب معلومات سرية.

الصحيفة أكدت أن لديها معلومات بأن تسريبات بينيت جاءت على الرغم من عدم سماح الرقابة العسكرية، مشيرة إلى أن الكثير من المسؤولين الإسرائيليين والشخصيات العامة، استنكروا تسريب رئيس الوزراء الأسبق، ومن بينهم، رئيس تحرير صحيفة "جيروزاليم بوست" السابق يعكوف كاتس.

وأكد كاتس أن الرقابة العسكرية كانت قد منعته من نشر تلك المعلومات في حينها، إبان ولاية بينيت، ونقلت عنه أنه تحدث إلى مصادر في الرقابة العسكرية، صباح الجمعة، لمعرفة إذا ما كان بينيت قد حصل على تصريح بتسريب المعلومات، ولكن المصادر أكدت له أنه لم يحصل على تصريح.

وذكر أنه "طالما لم يحصل على تصريح، فإن بينيت قد انتهك قواعد الرقابة العسكرية على الإعلام"، مضيفًا: "لو فعل ذلك في الظروف العادية لعُدَّ الأمر مشكلة، أمَّا أن يفعله في وقت الحرب وذروة التوتر مع إيران فهذا يعني أنه شخص لا يتحلى بالمسؤولية".