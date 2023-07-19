مجلس النواب الأمريكي يرفض مسعى نواب جمهوريين لإنهاء بعض العقوبات

وقال النواب الذين طلبوا إلغاء الطوارئ، التي تعود لعهد الرئيسين الجمهوري جورج بوش الابن والديمقراطي باراك أوباما، إن مدتها قد انتهت وأصبحت نموذجًا "للدولة العميقة"، وهو المصطلح الذي يستخدمه الرئيس السابق دونالد ترامب في الإشارة إلى المسؤولين الذين يعارضون رغبته في واشنطن.

وهذه أحدث محاولات النواب الجمهوريين المحافظين لإجبار الديمقراطيين وزملائهم الجمهوريين وزعماء حزبهم على التصويت على تدابير مثيرة للجدل لولاهم لما وصلت إلى قاعة مجلس النواب أو لاستغرقت وقتًا طويلًا جدًّا.

وبموجب قواعد مجلس النواب، فإن القرارات ذات الأولوية من النوع الذي سعى له النواب أمس الثلاثاء يجب طرحها للتصويت عليها خلال يومي عمل تشريعيين.

وقال النواب المتقدمون بالطلب، إنهم سيقدمون قرارات إضافية لتسليط الضوء على 41 إعلان طوارئ وطنيًّا من بينها إعلان يتعلق بإيران يرجع للسبعينيات يقولون إنه لا يزال قائمًا دون مراجعة مناسبة من الكونغرس.