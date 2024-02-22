"التايمز": اهتمام الأمير ويليام بحرب غزة محاولة لترسيخ مكانته

وبحسب الصحيفة، من المعروف أن الأمير ويليام وزوجته أميرة ويلز كيت ميدلتون يشاهدان الأخبار التلفزيونية معًا، مشيرة إلى أنه ربما شعر بالذهول إزاء الفظائع الأخيرة في الشرق الأوسط، مثل كثير من الناس، وبشكل خاص جيل الألفية.

ويقول مساعدوه إنه، مثل والدته من قبله الأميرة ديانا، يشعر بعبء استخدام منصته كأحد أفراد العائلة المالكة لإحداث فرق.

ومع ذلك، ترى الصحيفة أن ذلك قد يُعد جزءا من خطة ويليام، الذي ليس لديه وقت ليضيعه.

وأوضحت أن تدخلات ويليام الصريحة هي جزء من إستراتيجية متعمدة، مشيرة إلى أنه على عكس والده، قام برحلة رسمية إلى الصين، وتحدث العام الماضي مع رئيس وزراء سنغافورة حول الحصول على جائزة "إيرث شوت" البيئية هناك.

وقالت إن ذلك يعني أنه إذا تمكن ويليام من إقناع الصين بتغيير أساليبها، فقد يكون على وشك "تحقيق شيء ما".