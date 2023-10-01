أفغانستان تغلق سفارتها في الهند

أعلنت السفارة الأفغانية في نيودلهي الأحد، عن إنهاء نشاطها في الهند بعد أكثر من عامين على عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان.

وقالت السفارة في بيان صدر عنها عبر منصة "إكس" إنه "ببالغ الحزن والأسف والخيبة تعلن السفارة الأفغانية في نيودلهي قرارها وقف عملياتها بأثر فوري"، مضيفة أن "العمل بات صعبًا أكثر فأكثر خصوصًا بسبب خفض عدد الموظفين والموارد، بما في ذلك عدم وجود دعم كاف في الوقت المناسب لتجديد تأشيرات الدبلوماسيين".

وجاء في البيان أن "السفارة تدحض بشكل قاطع أي ادعاءات لا أساس لها بشأن وجود نزاع داخلي، كما تنفي أن يكون الدبلوماسيون استخدموا الأزمة لطلب اللجوء في دولة ثالثة".