إيران تعلن بيع منظومتها للدفاع الجوي "خرداد 15" إلى سوريا

ذكرالتلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، أن إيران قررت بيع معدات دفاعية إلى سوريا من بينها منظومة الدفاع الجوي الإيراني "خرداد 15" بهدف مواجهة الهجمات الجوية التي تشنها إسرائيل.

وقال التلفزيون الإيراني إن "وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا آشتياني، اتفق مع قائد القوات الجوية السورية، بيع دمشق معدات دفاعية وأجهزة خاصة بالحرب الإلكترونية".