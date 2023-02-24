إيران تعلن بيع منظومتها للدفاع الجوي "خرداد 15" إلى سوريا
ذكرالتلفزيون الإيراني، اليوم الجمعة، أن إيران قررت بيع معدات دفاعية إلى سوريا من بينها منظومة الدفاع الجوي الإيراني "خرداد 15" بهدف مواجهة الهجمات الجوية التي تشنها إسرائيل.
وقال التلفزيون الإيراني إن "وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد محمد رضا آشتياني، اتفق مع قائد القوات الجوية السورية، بيع دمشق معدات دفاعية وأجهزة خاصة بالحرب الإلكترونية".
وأضاف التقرير أنه "جرى الاتفاق على تزويد القوات السورية بمنظومة الدفاع الجوي الإيراني المعروفة بخرداد 15، لمواجهة الهجمات الجوية التي تستهدف هذا البلد".
وكان اللواء صلاح الدين كاسر غانم قائد القوى الجوية والدفاع الجوي السوري وصل إلى طهران، أمس الخميس، والتقى مسؤولين في وزارة الدفاع الإيرانية.
وتشن إسرائيل بين حين وآخر هجمات على مناطق مختلفة من سوريا تستهدف القوات الإيرانية والميليشيات المسلحة التابعة لها.
ومنظومة 15 خرداد التي صنعتها وزارة الدفاع الإيرانية، تدعي طهران أنها قادرة على كشف ستة أهداف تقليدية تقع على مسافة تصل إلى 100 كلم وتعقّبها والاشتباك معها، بينما يتقلص هذا المدى إلى 45 كلم بالنسبة للأهداف الخفية.
ولدى القوات العسكرية الإيرانية منظومتا دفاع جوي هي "سوم خرداد" هي منظومة دفاع جوي صاروخية متنقلة إيرانية الصنع والتصميم وتم الكشف عنها لأول مرة عام 2014، أما النسخة الأحدث لهذه المنظومة فقد تم تصميمها وصناعتها من قبل مؤسسة الصناعات التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية عام 2019.
ويمتلك الجيش الإيراني كذلك منظومة "باور 373"، التي تم الكشف عنها لأول مرة في آب/أغسطس 2018 بحضور الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني.
ويعتبر "باور 373" أول نظام دفاع صاروخي بعيد المدى يتم إنتاجه داخل إيران، وتزعم طهران أن هذه المنظومة تشبه منظومة الدفاع الجوي الروسية "S-300".