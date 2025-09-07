سفير أوكرانيا السابق في ألمانيا يعتذر عن تصريحات هاجم فيها شولتس

اعتذر السفير الأوكراني السابق في ألمانيا، أندريه ميلنيك، عن بعض التصريحات التي أدلى بها خلال فترة عمله في برلين.

وفي إشارة إلى الأشهر الأولى بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، قال ميلنيك لمجلة "شتيرن" الألمانية إنها كانت تمثل "حالة استثنائية حقيقية".

وأردف:"كنت حينها مضطراً إلى أن أتصرف في كثير من الأحيان بشكل اندفاعي لحض الألمان على مساعدتنا".

ولفت إلى أنه لم يكن في تلك الفترة قادراً بشكل دائم على انتقاء "الكلمات المدروسة بعناية".

وتابع الدبلوماسي الأوكراني:"لذلك أطلب العفو إذا كنت قد أسأت إلى بعض الأشخاص بسبب تأجج المشاعر حينذاك"، حسمبا أوردت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".

أخبار ذات علاقة ألمانيا ترفض المشاركة بأي مهمة عسكرية محتملة في أوكرانيا

وشغل ميلنيك منصب سفير أوكرانيا في ألمانيا، من يناير/كانون الثاني 2015 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2022. وبعد بدء الغزو الروسي في فبراير/شباط 2022.

وجّه ميلنيك، مرارًا، انتقادات حادة لحكومة ائتلاف "إشارة المرور" برئاسة المستشار السابق أولاف شولتس بسبب ما اعتبره تلكؤاً من جانب ألمانيا في تزويد بلاده بالأسلحة.

وأطلق ميلنيك حينها وصفاً على المستشار الألماني السابق شولتس مرة مفاده بأنه " سريع التأثر ويعبس عند أي انتقاد".

أخبار ذات علاقة ألمانيا ترفض تعليقات رئيسة المفوضية الأوروبية بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا

ومع ذلك، أكد ميلنيك أنه ينظر بامتنان كبير إلى فترة عمله في ألمانيا، قائلاً:"ألمانيا هي وطني الثاني، بلا مبالغة".

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي يشغل ميلنيك منصب سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة في نيويورك.

وأضاف الدبلوماسي الأوكراني أنه أدرك هناك أيضاً أنه لا يستطيع العيش أو العمل دون عاطفة وشغف.