الليكود يطالب بتحقيق إثر رفع متظاهر لافتة شبّهت نتنياهو بهتلر

ذكر موقع "واللا" العبري، اليوم الجمعة، أن حزب الليكود طالب الشرطة الإسرائيلية بفتح تحقيق في أعقاب قيام أحد المتظاهرين في فعالية مناهضة للتعديلات القضائية، بحمل لافتة تقارن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالزعيم النازي أدولف هتلر.

وأشار الموقع إلى أن اللافتة التي حملها أحد المتظاهرين تم من خلالها تصوير نتنياهو وهو يمزق إعلان الاستقلال تحت عنوان كتاب "كفاحي"، وهو كتاب هتلر، ويُعد من أشهر الكتب النازية الذي يُعبر عن نظرة عنصرية.

واحتج المستشار القانوني لحزب الليكود على تلك اللافتة، مؤكدا أن "كفاحي هو كتاب ألفه مضطهد اليهود أدولف هتلر، وقدم فيه عقيدته العنصرية والمعادية للسامية التي تدعو إلى إبادة الشعب اليهودي"، مشيرا إلى أن الدعاية التي تظهر في الاحتجاجات تُشير إلى أن رئيس الوزراء لديه دوافع عنصرية نازية وعليه فان دمه مُباح".