موسكو: حادث المسيرة الأمريكية "استفزاز"

قال السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنتونوف، الثلاثاء، إن موسكو تنظر للحادث الذي تضمن طائرة مقاتلة روسية من طراز (سو-27) وطائرة مسيرة عسكرية أمريكية فوق البحر الأسود على أنه استفزاز.

ونقلت وكالة ريا للأنباء الحكومية الروسية عن أنتونوف قوله عقب استدعاء وزارة الخارجية الأمريكية له "ننظر لهذا الحادث باعتباره استفزازا".

وقالت واشنطن إن الطائرة المقاتلة أسقطت الطائرة المسيرة الأمريكية وهو ما تنفيه روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في تعقيبها على الحادثة إنه "في صباح يوم 14 مارس، تم رصد طائرة بدون طيار أمريكية تحلق نحو حدود الدولة في شبه جزيرة القرم".