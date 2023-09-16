مجدداً.. السويد تسمح بحرق نسخة من المصحف الشريف

وقالت الوكالة إن المواطن العراقي مزق النسخة قبل إقدامه على حرقها، ثم غادر المكان عبر سيارة شرطة مصفحة.

بدوره قال رئيس جمعية مسجد "فتيا" الكبير إسماعيل أوكور، إنهم سيردون على هذا العمل الاستفزازي عبر قراءة خطبة الجمعة بأربع لغات وتلاوة القرآن بشكل يُسمع من خارج المسجد.