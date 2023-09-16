مجدداً.. السويد تسمح بحرق نسخة من المصحف الشريف
أقدم المواطن العراقي سلوان نجم المقيم في السويد، بحرق نسخة من المصحف الشريف، مرة أخرى تحت حراسة الشرطة السويدية.
ووفقا لوكالة الأناضول التركية، فقد قام نجم بحرق نسخة من المصحف أمام مسجد "فِتيا" الكبير التابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية في العاصمة ستوكهولم.
ووقف نجم أمام المسجد وسط حراسة مكثفة من الشرطة، وألقى نسخة من المصحف على الأرض وداسها، رغم ردود فعل الناس في المحيط.
وقالت الوكالة إن المواطن العراقي مزق النسخة قبل إقدامه على حرقها، ثم غادر المكان عبر سيارة شرطة مصفحة.
بدوره قال رئيس جمعية مسجد "فتيا" الكبير إسماعيل أوكور، إنهم سيردون على هذا العمل الاستفزازي عبر قراءة خطبة الجمعة بأربع لغات وتلاوة القرآن بشكل يُسمع من خارج المسجد.