إسرائيل تختبر جاهزية قاعدة "رامات دافيد" للقتال على الجبهة الشمالية
أشارت تقارير عبرية إلى أن إسرائيل تختبر جاهزية قاعدتها الجوية "رامات دافيد" للوقوف على استعداداتها للقتال على الجبهة الشمالية، إن دعت الحاجة.
يأتي ذلك في ظل توتر أمني مستمر في الشمال على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، حيث شهدت المنطقة الحدودية إطلاق قذائف باتجاه إسرائيل، علاوة على تهديدات تنظيم "حزب الله" المستمرة.
وتفقد الميجر جنرال أوري غوردين، قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، قاعدة "رامات دافيد" الجوية، بحسب ما كشف عنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.
وقال أفيخاي أدرعي إن غوردين "تفقد أسراب الطائرات المختلفة وتحدث مع القادة عن جاهزية القاعدة الجوية للقتال على الجبهة الشمالية والتعاون المتعدد الأذرع في جيش الدفاع، كما انضم لطلعة جوية على متن طائرة حربية مع قائد السرب 105".
يذكر أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي زار قبل أيام الحدود الشمالية مع لبنان، وأجرى تقييماً للوضع مع قائد المنطقة الشمالية اللواء غوردين.