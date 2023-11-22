المفوضية الأوروبية: سنستغل "الاتفاق" لزيادة المساعدات إلى غزة

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس بشأن إطلاق سراح 50 من المحتجزين في غزة ووقف مؤقت للأعمال القتالية.

وقالت في بيان: "المفوضية الأوروبية ستبذل قصارى جهدها لاستغلال هذا التوقف (في القتال) من أجل زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة".