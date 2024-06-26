أيًّا كان الرئيس القادم.. "تحالف الضرورة" يحكم العلاقة بين إيران وروسيا

لا يملك المرشحون للانتخابات الرئاسية الإيرانية خيارات كثيرة في تحديد ملامح السياسة الخارجية للبلاد بعد انتخابات الـ28 من يونيو، ومستقبل العلاقات مع "الأصدقاء" و"الخصوم".

لكن المؤكّد أنّ البلاد ستحافظ على ثوابتها الدبلوماسية خصوصًا في ما يتعلق بتعزيز العلاقة مع الحلفاء التقليديين، وفي مقدمتهم روسيا، في سياق إقليمي ودولي ينحو نحو مزيد من الاستقطاب بين المعسكريْن الشرقي والغربي.

ولم يتحدث الإصلاحيان مسعود بزشكيان ومصطفى محمدي والمحافظون الأربعة، سعيد جليلي ومحمد باقر قاليباف وعلي رضا زاكاني وقاضي زاده هاشمي، عن مستقبل العلاقات مع الروس خلال حملاتهم الانتخابية أو خلال المناظرات التي جمعتهم، لاعتبار مهمّ، وهو أنّ السياسة الخارجية مجال يسيطر عليه المرشد علي خامنئي بمساعدة مؤسساته العسكرية والأمنية، بشكل كامل، ولا يتجاوز دور الرئيس في كل ذلك الجانب التنفيذي فقط.

ورغم اختلاف توجهاتهم الأيديولوجية لا يبدو أيّ من هؤلاء المرشحين، في حال فوزه بمنصب الرئيس، مستعدًا للانحراف عن التوجهات الكبرى للسياسة الخارجية الإيرانية، التي تمثل "معاداة الولايات المتحدة" بوصلتها الحقيقية، وفق ما يؤكده مراقبون.

ومن هذا المنطلق يبدو التقارب مع موسكو أمرًا منطقيًّا بل ربّما حاجة ملحّة أكثر من أيّ وقت مضى لطهران، التي تواجه ملفات كبرى مفتوحة، بدءًا بالتحدي الأمني والتوتر مع إسرائيل، ووصولًا إلى التعاطي مع ملفها النووي، وسط ضغوط متصاعدة من الغرب، ومع احتمالات لعودة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.