بوريل يحث إسرائيل على وضع حد لـ"إجراءات أحادية" قد تؤجج التوتر مع الفلسطينيين
حضّ مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء، إسرائيل على وضع حد لـ"إجراءات أحادية" من شأنها تأجيج التوترات بعد تجدّد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية، وذلك خلال اجتماع هو الأول له مع وزير الخارجية الإسرائيلي.
وقصفت دبّابات إسرائيلية، الثلاثاء، موقعًا شرق مدينة غزة ردًا على صواريخ أُطلقت صباحًا من القطاع بعد وفاة قيادي بحركة الجهاد الإسلامي نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.
وعقب لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين في بروكسل، أعلن جهاز السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي أن "بوريل جدد دعوة الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وضع حد لإجراءات أحادية من شأنها أن تزيد منسوب التوتر المرتفع أصلًا، وأن تقوّض فرص سلام مستقبلي عادل ومستدام على أساس حل الدولتين".
وأدان بوريل، هجمات أخيرة استهدفت إسرائيليين، وأكد التزام الاتحاد الأوروبي بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، لكن بوريل حذّر من أن "أي رد يجب أن يكون متناسبًا ومتوافقًا مع القانون الدولي"، وفق البيان.
وتابع البيان أن بوريل "أعرب في الوقت نفسه عن قلقه إزاء الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأعلن جهاز السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أن اجتماعًا سيعقد، الأربعاء، للجنة الارتباط لمناقشة سبل تدعيم الاقتصاد الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية.