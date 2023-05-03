بوريل يحث إسرائيل على وضع حد لـ"إجراءات أحادية" قد تؤجج التوتر مع الفلسطينيين

حضّ مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الثلاثاء، إسرائيل على وضع حد لـ"إجراءات أحادية" من شأنها تأجيج التوترات بعد تجدّد أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية، وذلك خلال اجتماع هو الأول له مع وزير الخارجية الإسرائيلي.

وقصفت دبّابات إسرائيلية، الثلاثاء، موقعًا شرق مدينة غزة ردًا على صواريخ أُطلقت صباحًا من القطاع بعد وفاة قيادي بحركة الجهاد الإسلامي نتيجة إضرابه عن الطعام داخل سجن إسرائيلي.