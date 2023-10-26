تقرير يكشف عن تدريبات للجيش الإسرائيلي تحاكي الهجوم البري على غزة

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية تقريرًا قالت فيه، إن الجيش الإسرائيلي بنى نسخة طبق الأصل من قرية فلسطينية عامة أطلق عليها اسم "غزة الصغيرة" في قاعدة في صحراء النقب، حيث يتدرب الجنود على القتال ضد المسلحين في الشوارع الضيقة والتعامل مع متاهات الأنفاق.

وبحسب الصحيفة، نفذت القوات الإسرائيلية، الأربعاء، تمرينًا حقيقيًّا في هذه القرية التدريبية يُحاكي عملية اقتحام لمدن قطاع غزة، ونفذوا خلاله فنيات التنقل عبر السواتر الترابية وبين المباني السكنية.

ووضعت القوات الإسرائيلية جماعات مقاومة لمحاكاة أسلوب مقاتلي حماس في الدفاع عن غزة، مستخدمين كافة الوسائل والأسلحة المتوقع امتلاكها واستخدامها من قبل المدافعين عن قطاع غزة، وفق الصحيفة.