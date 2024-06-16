معتقلون من داعش يحتجزون حارسين بسجن في روسيا (فيديو)

احتجز معتقلون ينتمون لتنظيم داعش، اليوم الأحد، اثنين من حراس أحد السجون في منطقة "روستوف" جنوب روسيا، وفق بيان لإدارة السجون.

وأفادت إدارة السجون في بيان أن "الموقوفين المعتقلين في إحدى زنزانات مركز الاعتقال رقم (1) في منطقة روستوف احتجزوا حارسين رهينتين".