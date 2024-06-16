معتقلون من داعش يحتجزون حارسين بسجن في روسيا (فيديو)
احتجز معتقلون ينتمون لتنظيم داعش، اليوم الأحد، اثنين من حراس أحد السجون في منطقة "روستوف" جنوب روسيا، وفق بيان لإدارة السجون.
وأفادت إدارة السجون في بيان أن "الموقوفين المعتقلين في إحدى زنزانات مركز الاعتقال رقم (1) في منطقة روستوف احتجزوا حارسين رهينتين".
وشهدت المنطقة المحيطة بالسجن انتشاراً أمنياً كثيفاً من قبل عناصر الشرطة، الذين أغلقوا الطرق المحيطة بالسجن وأقاموا طوقاً أمنياً حوله في محاولة للسيطرة على الموقف.
ونشرت حسابات روسية مقاطع تظهر سجناء يضعون على رؤوسهم شعار تنظيم "داعش"، وإلى جوارهم عنصرا الحراسة الذاان تم اجتحازهما داخل السجن.
وطالب عناصر "داعش" السجناء سلطات السجن بتوفير سيارة لمغادرة مركز الاحتجاز الذي يقبعون داخله ويحتجزون معهم حارسي السجن.