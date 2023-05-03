بعد هجوم الكرملين.. ميدفيديف يدعو لـ"تصفية" زيلينسكي

وكتب نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، عبر قناته على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع اليوم (الهجوم بالمسيرات على الكرملين)، لم تعد هناك خيارات سوى القضاء الجسدي على زيلينسكي وعصابته"، وفق تعبيره.

وكان الرئيس الأوكراني زيلينسكي قد نفى، في وقت سابق، مسؤولية كييف عن الهجوم، الذي وصفه الكرملين بأنه محاولة لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.